Оренбург, , 14:25 — REGNUM Оренбург и Самару соединит четырехполосная автотрасса. На реализацию проекта уйдет несколько лет, сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер, информирует пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что ведется совместная с правительством России работа над тем, чтобы Оренбуржье стало полноценным транзитным регионом с развитой дорожной сетью.

Начаты проектные работы по капремонту трассы М5 «Урал» — на участке, непосредственно прилегающем к границе Оренбурга. Специалисты готовят 15 проектов по капитальному ремонту дороги протяженностью 132,5 км.

Одновременно идёт проектирование работ по расширению до четырех полос дороги от Оренбурга до Казахстана через Соль-Илецк. Запланирован ремонт участка протяженностью 65 км.