Москва, , 14:23 — REGNUM По итогам января — апреля 2020 года выпуск грузовых машин (включая грузовики категории N1) в России составил 35,8 тыс. единиц, снизившись на 18,1% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

Всего за отчётный период заводы в России произвели 28,4 тыс. грузовых автомобилей отечественных марок, что на 20,0% меньше по сравнению с прошлым годом. Локомотивами производства грузовых автомобилей стали такие предприятия, как КамАЗ (+20,0%), АЗ «УРАЛ» (+10,6%), «Бецема» (+33,0%) и «Чайка-НН» (+12,2%).

Также стоит отметить, что с января по апрель 2020 года в России на 10% сократился объем производства грузовых машин иностранных брендов — до 7,4 тыс. единиц. Здесь рост производства грузовиков обеспечили: «Форд Соллерс» (+77,0%), ГК «Автотор» (+14,7%), «Ивеко АМТ» (+34,2%), «АВТОДОМ» (рост в 2,2 раза).

Напомним, за четыре первых месяца 2020 года в РФ было продано 21 264 грузовых авто, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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