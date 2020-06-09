Москва, , 14:04 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года больше всего перепродаж пикапов было зафиксировано в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом 9 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов агентства, с января по апрель нынешнего года в Приволжском округе автолюбители купили 2490 подержанных пикапов, что практически соответствует результату прошлого года — 2501 единица.

На втором месте по количеству перепроданных пикапов находится авторынок Центрального федерального округа с результатом 2365 единиц. Это на 10,1% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает вторичный рынок пикапов Сибирского округа (1867 ед.; — 6,6%).

Всего за отчётный период в стране было перепродано 12 397 пикапов — на 6,3% меньше, чем было реализовано год назад.

Напомним, в апреле 2020 года самым перепродаваемым подержанным пикапом в РФ стал Mitsubishi L200. Всего за месяц на вторичном авторынке России его приобрёл 2071 покупатель.

Читайте также: В Китае стартовали продажи пикапа Great Wall Pao Offroad