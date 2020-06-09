Минск, , 14:09 — REGNUM Чартерные авиарейсы для туристов с июля будут возобновлены авиакомпаниями Белоруссии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 9 июня говорится на сайте белорусского Республиканского союза туристических организаций.

«В июле «Белавиа» пополнит свой график полетов турецкими маршрутами», — указывается в сообщении.

Также в нем отмечается, что оператор «АэроБелСервис», являющийся самым большим консолидатором чартерных рейсов, объявил полетную программу на июль в Анталию, Бодрум и Кушадасы, а блоки на чартерах оператора имеет ряд крупных туристических операторов страны. Кроме этого, полетную программу в Анталью и Кушадасы также объявил на июль туроператор «Тез Тур».

Помимо этого, в сообщении напоминается, что ранее Турция объявила, что готова принимать туристов из других стран по «смягченной схеме» — без ранее полученных справок на отсутствие коронавируса.

«Зато во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные «тест-центры». Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа», — сообщает Республиканский союз туристических организаций и приводит сообщение специалистов «АэроБелСервиса» о том, что, если у туриста будет выявлен SARS-CoV-2, он будет направлен в турецкую больницу, где его будут лечить за счет страховки.

При этом, если тест на коронавирус у туриста при температуре тела выше 38 градусов даст отрицательный результат, он будет поселен в специальную зону забронированного отеля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько пляжей на Майорке и Ибице были закрыты испанскими властями из-за несоблюдения туристами на них безопасной дистанции.