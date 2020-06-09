Стокгольм, , 14:07 — REGNUM 9 июня во время пресс-конференции министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в настоящее время «есть признаки того, что экономика Швеции снова начнет расти». Несмотря на позитивный прогноз, министр предупредила о растущей безработице. Об этом 9 июня сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Есть все признаки того, что экономика Швеции собирается развернуться вверх. Но важно отметить, что рост будет с очень низкого старта», — заявила министр Андерссон.

Согласно сообщению министра, безработица в Швеции росла в марте и апреле и, как ожидается, продолжит расти. В апреле безработица достигла 8,1% в Швеции. Это самый высокий показатель безработицы с 2014 года. Особенно тяжело приходится молодежи, так как именно эта группа трудоспособных возрастов пострадала во время пандемии больше всего по причине потери работы.

«Безработица среди молодежи растет. Многие из тех работодателей, кто принимает студента на работу, сталкиваются с большой неопределенностью на рынке труда», — предостерегла Андерссон.