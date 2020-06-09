Москва, , 13:51 — REGNUM После режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса, спрос на онлайн-покупки будет выше, чем в досамоизоляционное время, однако в целом упадёт по сравнению с периодом ограничений. Об этом в ходе онлайн-конференции «Покупки после пандемии: на что обратить внимание?» заявил глава Союза потребителей РФ Пётр Шелищ.

«Спрос на онлайн-покупки уменьшится, потому что шоппинг, даже продовольственный — это что-то большее, чем необходимость в продуктах», — сказал Шелищ.

По его словам, покупка в «живом» режиме является привычкой: «Мы удовлетворяем свои другие потребности, гуляя по магазину. Это элемент культуры, и многие люди от него не откажутся».