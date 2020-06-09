Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Переговоры по обороне между правительством Швеции и парламентскими партиями приостановлены. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хультквист. Стороны не смогли прийти к соглашению, определившему размеры выделяемых средств на обеспечение безопасности. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в августе прошлого года правительство, контролируемое Социал-демократами, совместно с Центристами и Либералами представило проект соглашения, которое увеличило бы уровень финансирования вооруженных сил Швеции на 25 миллиардов шведских крон ($2,7 млрд) в период с 2021 по 2025 гг. Таким образом, размеры финансирования шведских военных к 20 205 году составили бы 84 миллиардов шведских крон ($9,1 млрд).

Однако весной этого года выяснилось, что шведским налогоплательщикам в итоге придется покрывать еще большие экономические затраты на оборону, чем предполагалось ранее. Парламентское большинство, состоящее из Умеренных, Христианских демократов, Центристов, Либералов и Шведских демократов, намерено увеличивать ассигнования на оборону даже после 2025 года, но правительство Швеции, контролируемое Социал-демократами, не хочет раздувать военный бюджет страны. Поэтому переговоры парламентских партий были временно прекращены за отсутствием консенсуса.

«Я считаю, что сейчас нет условий для достижения широкого соглашения при проведении консультаций по вопросам обороны. Поэтому обсуждения замораживаются», — заявил министр обороны Швеции Питер Хультквист.