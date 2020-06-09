Тбилиси, , 13:53 — REGNUM В проекте измененного государственного бюджета Грузии на 2020 год предусмотрено сокращение расходов по содержанию правительства на 600 млн лари (более $200 млн). Документ был опубликован 9 июня на сайте грузинского правительства.

В новой редакции бюджета, предложенной на рассмотрение парламенту, более всего предлагается сократить расходы на министерство регионального развития и инфраструктуры страны. В 2020 году планируется уменьшить расходы этого ведомства на 251 млн лари (почти $84 млн). Еще на 177 млн лари (почти $60 млн) планируется уменьшить затраты на содержание министерства образования, науки и спорта Грузии.

Кроме того, в проекте бюджета предполагается снизить общие расходы правительства, не связанные с мероприятиями по борьбе с коронавирусом, на 107 млн лари (почти $36 млн), из них 57 млн лари (более $19 млн) — это фонд заработный платы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня правительство Грузии представило в парламент на рассмотрение проект измененного бюджета, в котором предусмотрены мероприятия на борьбу с коронавирусом и экономическим кризисом, вызванным пандемией.

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