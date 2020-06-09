Москва, , 13:48 — REGNUM Цены на нефть не упадут значительно ниже $30 за баррель, говорится в пресс-релизе Международного рейтингового агентства Fitch.

«Мы считаем, что стрессовый сценарий с падением цен значительно ниже $30 за баррель сейчас маловероятен», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что, вероятнее всего, рынок столкнется с дефицитом производства во второй половине 2020 года из-за постепенного улучшения спроса и сокращения предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе нефть марки Brent достигла нового двухмесячного максимума — $43,41 за баррель после чего началась коррекция. Потенциал отката от максимума может достигнуть 15%, что равняется достижению котировками диапазона $37−38 за баррель.

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