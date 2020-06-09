Москва, , 13:49 — REGNUM С января по апрель 2020 года в России было произведено 398 894 автотранспортных средства (грузовиков, легковушек, автобусов), что на 31,7% ниже результата прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

За отчётный период в России было произведено 353,5 тыс. легковых машин, что на 33,3% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. При этом производство легковушек российских марок уменьшилось на 32,8%, до 99,2 тыс. экземпляров.

Так, за первые четыре месяца нынешнего года аналитики зафиксировали следующую динамику выпуска машин отечественных брендов: АвтоВАЗ (-32,9%), «ЛАДА Ижевск» (-33,8%), «Лада Спорт» (-32,7%), «ЧеченАвто» (-11,6%) и «УАЗ» (-30,0%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае текущего года российские дилеры продали 63 033 легковые и легкие коммерческие машины — на 51,8% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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