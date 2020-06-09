Москва, , 13:37 — REGNUM На этой неделе нефть марки Brent достигла нового двухмесячного максимума — $43,41 за баррель после чего началась коррекция. Потенциал отката от максимума может достигнуть 15%, что равняется достижению котировками диапазона $37−38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Пока падение выглядит как техническая коррекция на рынке нефти. Фундаментальных причин для значительного снижения котировок нет, поэтому, после локального снижения, рост может возобновиться.

Росту цен на нефть продолжают сопутствовать ограничения по добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. 6 июня министры ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне.

Также Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, тем самым полностью исключит тарифную войну. И, наконец, цены на нефть поддерживает нарастающий спрос.

Например, импорт нефти в Китай в мае вырос на 19,2% до рекордных 11,34 млн б/с. Компании из КНР, предчувствуя рост цен, увеличили закупки нефти по сниженным ценам с поставкой в мае. Не исключено, что повышенный спрос в Поднебесной будет сохраняться в июне тоже.

На этой неделе в центре внимания будет статистика от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают дальнейшего снижения запасов на 1,450 млн баррелей. В случае, если данные подтвердятся, падение цен на нефть может затормозиться», — считает эксперт.

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