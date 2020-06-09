Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект о дополнительных льготах для резидентов свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (СЭЗ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Предлагается для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 г., установить с 1 января 2020 г. пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с учетом некоторых особенностей.

Так, участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2018 г., будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 г., а участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2020 г., — с месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, без ограничения 10-летним периодом с момента получения ими статуса участника СЭЗ, но до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам, выражаемый в разнице между суммами страховых взносов, определенными исходя из общеустановленных и пониженных тарифов страховых взносов, превысит объем капитальных вложений, осуществленных плательщиком в рамках реализации инвестиционного проекта, скорректированный на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты предлагается установить постановлением правительства РФ в зависимости от вида осуществляемой участником СЭЗ экономической деятельности, исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики полуострова.

Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов предлагается установить до окончания периода функционирования СЭЗ.