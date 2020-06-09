Москва, , 13:18 — REGNUM На торгах на внутреннем валютном рынке 9 июня рубль предпринимает новую попытку прервать тренд на укрепление после того, как был достигнут очередной максимум за последние два с лишним месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Мотивами к этому служит снижение интереса к валютам стран с развивающейся экономикой и ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. Курс доллара прибавляет 0,85% до 68,80 руб., курс евро — 0,6% до 77,50 руб.

Участники рынка торопятся сократить риски в преддверии завтрашнего заседания ФРС, которое позволит сориентироваться в отношении степени и сроков реализации ультрастимулирующей монетарной политики.

Несмотря на то, что ни у кого нет сомнений в том, что околонулевые ставки и активная подпитка финансовых рынков ликвидностью сохранятся на продолжительный срок для поддержки экономики после пандемии коронавируса, инвесторы не могут не осознавать, что в настоящий момент многие рисковые активы выглядят перегретыми.

Монетарные власти США после неожиданно сильных данных по американскому рынку труда за май могут не оправдать надежд на скорое претворение в жизнь планов по таргетированию доходностей на рынке гособлигаций, что могло бы стать еще одним фактором в пользу роста оптимизма на финансовых рынках, в том числе оказало бы также поддержку рублю.

Из-за этой осторожности, например, не стоит ожидать активного спроса на предстоящем в среду аукционе ОФЗ, хотя последние инфляционные данные за май (годовая инфляция на фоне мартовской девальвации составила всего 3% при целевом значении в 4%) фактически «цементируют» сценарий того, что на заседании 19 июня ключевая ставка будет понижена сразу на 100 базисных пунктов до 4,5%.

Из-за неопределенности в преддверии заседания ФРС рубль реагирует на ситуацию на нефтяном рынке, где наметилась коррекция из-за отказа Саудовской Аравии и ее союзников идти на добровольные ограничения по сокращению добычи в 1,2 млн барр./сутки.

9 июня котировки марки Brent теряют 1,7%, опускаясь до немногим более $39. Продление ОПЕК+ максимальных сокращений еще на один месяц, о чем была достигнута договоренность 8 июня, уже была отражена в ценах.

После удвоения цены с апрельских минимумов и из-за медленного восстановления спроса на энергоносители некоторые участники рынка, например инвестбанк Goldman Sachs, ждут продолжения отката нефтяных котировок.

При реализации этого сценария позитивный эффект от конвертации валютной выручки для уплаты налогов и выплаты дивидендов может быть нивелирован. С технической точки зрения за два дня (9−10 июня) доллар и евро могут прибавить в стоимости еще 30−50 коп., достигнув значений в 69,30 и 78 руб.», — считает эксперт

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