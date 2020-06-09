Москва, , 13:16 — REGNUM С января по апрель 2020 года в России было перепродано 1 283 988 машин — на 10,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Лидером продаж на вторичном авторынке России по итогам первых четырёх месяцев текущего года стали автомобили марки Lada. За отчётный период в стране было перепродано 346 407 таких автомобилей. Это на 14,2% меньше результата прошлого года.

За отечественной компанией в рейтинге самых популярных на вторичном авторынке брендов следует японская марка Toyota с результатом 81 470 перепроданных авто, что на 6,4% меньше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает «кореец» — Kia. Машин данной компании с января по апрель текущего года было перепродано в количестве 73 253 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах списка разместились бренды Hyundai (64 245 ед.; — 2,8%) и Nissan (60 181 ед.; — 7,6%).

Напомним, по итогам апреля 2020 года объем продаж на вторичном рынке легковушек в Санкт-Петербурге составил 7 тыс. единиц, что на 51% ниже результата прошлого года.

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