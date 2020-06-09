Москва, , 13:14 — REGNUM Правительству необходимо вернуться к программе, предложенной Минпромторгом в 2015 году относительно выдачи товарных сертификатов малоимущим семьям. Об этом в ходе онлайн-конференции «Покупки после пандемии: на что обратить внимание?» заявил глава Союза потребителей РФ Пётр Шелищ.

«Мы считаем, что правительству надо срочно вернуться к программе, которую в 2015 году предложил Минпромторг. Была принята концепция продовольственной поддержки населения через выдачу сертификатов, выдаваемых семьям с низким доходом. Такие талоны можно было бы предъявить в магазине и купить на них только товары отечественного производства и только здоровый ассортимент — никакого алкоголя, сигарет. Нужно срочно реанимировать эту программу», — сказал Шелищ.

Он напомнил, что в России очень скромный рост цен на продовольственные товары, а на непродовольственные ещё меньше: «В основном, это 3−4%. Но надо понимать, что у людей денег меньше, больше точно не стало».