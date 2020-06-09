Москва, 9 июня 2020, 13:12 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах для саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка за нарушения требований ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.
Штрафы вводятся за неразмещение или нарушение сроков размещения саморегулируемыми организациями сведений о принятии решения о приеме в члены саморегулируемой организации либо о прекращении членства в СРО, за неразмещение документов и информации на официальном сайте в интернете, за размещение информации с нарушениями требований, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных).
Размеры административных штрафов, предусмотренные законом по новым административным составам, не превысят 200 тыс. рублей.