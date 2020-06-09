Вильнюс, , 13:11 — REGNUM По оценкам министра социальной защиты и труда Литвы Линаса Кукурайтиса, в настоящий момент в режиме простоя из-за эпидемии коронавируса находится порядка 40 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 июня.

При этом уровень безработицы в стране находится на отметке в 11,8%, это порядка 200 тыс. человек. За три месяца карантина было уволено на 15 тыс. больше сотрудников, чем принято на работу.

Напомним, с середины мая в Литве быстрыми темпами власти стали смягчать режим карантина, заработали общепиты, гостиничный сектор, непродовольственные магазины были открыты ещё раньше.