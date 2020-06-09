Чита, , 13:11 — REGNUM Взрывной характер распространения SARS-CoV-2 в Забайкальском крае не только отсрочил летний каникулы детей, но и оставил взрослых без торговых центров. Информация о том, что необходимо ограничить работу торговых центров и других предприятий на праздничных выходных, чтобы не допустить массового скопления людей, была озвучена сегодня, 9 июня, пресс-службой забайкальского губернатора со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лапа.

«Скоро праздник и мы понимаем, что забайкальцы будут активно посещать людные места. Предложили в праздничные выходные дни ограничить работу крупных торговых организаций, чтобы население минимально общалось на таких площадках», — уточняет Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 1704. Выздоровели и выписались из медучреждений всего 942 человек.

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