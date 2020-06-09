Симферополь, 9 июня 2020, 13:06 — REGNUM Собственники предприятий санаторно-курортной сферы Крыма, которые с 15 июня возобновляют работу, должны будут оплачивать обсервацию клиентов в случае подтверждения у них коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщили в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев.
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