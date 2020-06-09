Вильнюс, , 13:00 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 9 июня, в окончательном чтении утвердил законопроект, который регламентирует единоразовую выплату в размере 120 евро всем несовершеннолетним гражданам Литвы, проживающим в стране, а детям с недугами — по 200 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу в парламент внёс президент Литвы Гитанас Науседа после того, как Сейм Литвы в рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, постановил выплатить по 200 евро всем пенсионерам.

По 120 евро получат 507 тыс. детей или 330 тыс. семей, в которых растут несовершеннолетние. По 200 евро получат ещё 134 тыс. детей из 60 тыс. семей.

На эту меру из бюджета Литвы будет выделено 72 млн евро.