Ярославль, , 12:52 — REGNUM С 1 июля в Ярославле увеличится плата за содержание и ремонт жилья. Об этом сообщили в мэрии Ярославля. Повышение коснется муниципального жилого фонда и домов, в которых собственники жилья не установили размер платы за содержание и ремонт. Таких домов в городе большинство.

Квитанция Yarregion.ru

Рост платы за содержание жилого помещения предусмотрен в среднем на три процента к уровню 2019 года. Постановление, которое определяет размер платы, мэрия пока не опубликовала.

Власти обещают, что новые расценки будут действовать как минимум в течение года. Нового повышения стоит ожидать не ранее июля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также с 1 июля должны вырасти тарифы на коммунальные услуги — в среднем на 3,6%. Депутаты Ярославской областной думы планируют обратиться к губернатору с просьбой заморозить рост тарифов на время эпидемии. По крайней мере мэрия областного центра делать этого не собирается.

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