Чита, , 12:50 — REGNUM Территория опережающего развития «Забайкалье», несмотря на эпидемию коронавируса, изыскивает резервы для осуществления актуальных проектов. Как сообщает сегодня, 9 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, компания «Голдгеопром», в рамках проекта по возведению нового жилого комплекса «Солнечный город», осуществляет строительство в Чите девяти жилых домов (два 17-этажных, четыре 16-этажных, три дома в девять этажей).

«Сейчас приступают к балконному остеклению и фасадным работам, также продолжается устройство железобетонного каркаса дома №1», — пояснил заместитель председателя правительства края Михаил Чуркин. Известно, что новый дом будет иметь собственный детский сад на 160 мест и торговый центр.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Читы подписано между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «ГолдГеоПром».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 г. отмечалось, что особый режим территории опережающего развития «Забайкалье» уже позволил получить для реализации проектов на территории края порядка 7,8 миллиарда рублей.

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