Сеул, , 13:13 — REGNUM Всемирный банк добавил Южную Корею в список стран, которые оказывают неотложную медицинскую помощь сотрудникам 29 представительств банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны.

По их словам, Южная Корея окажет необходимую медицинскую помощь и поддержку заболевшему сотруднику и членам его семьи в случае необходимости.

Ранее среди стран Азии экстренную медицинскую помощь сотрудники Всемирного банка могли получить лишь в Таиланде и Сингапуре.

Отмечается, что на решение добавить Южную Корею в список стран, оказывающих экстренную помощь, повлияли успехи Сеула в борьбе с пандемией коронавируса.