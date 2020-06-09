Сеул, 9 июня 2020, 13:13 — REGNUM Всемирный банк добавил Южную Корею в список стран, которые оказывают неотложную медицинскую помощь сотрудникам 29 представительств банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны.
По их словам, Южная Корея окажет необходимую медицинскую помощь и поддержку заболевшему сотруднику и членам его семьи в случае необходимости.
Ранее среди стран Азии экстренную медицинскую помощь сотрудники Всемирного банка могли получить лишь в Таиланде и Сингапуре.
Отмечается, что на решение добавить Южную Корею в список стран, оказывающих экстренную помощь, повлияли успехи Сеула в борьбе с пандемией коронавируса.