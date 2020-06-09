Симферополь, 9 июня 2020, 12:46 — REGNUM С 15 июня в Крыму возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщили в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 1 июня возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения, которые смогли выполнить все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
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