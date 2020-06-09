Симферополь, , 12:46 — REGNUM С 15 июня в Крыму возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Согласно поправкам к указу главы РК о режиме повышенной готовности с 15 июня 2020 года возобновляется деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 1 июня возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения, которые смогли выполнить все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

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