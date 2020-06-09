Москва, , 12:38 — REGNUM В России этим летом вероятно существенное подорожание отдыха. Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, его стоимость может вырасти на 20−30%.

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Эксперт в интервью газете «Известия» пояснил, что к росту цен на внутренних направлениях приведёт сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых, и как следствие увеличение спроса на отечественные курорты. Ещё одна причина заключается в том, что летом откроются не все гостиницы и санатории, а курортный сезон будет короче, чем обычно.

«Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — уверен Курносов. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20−30%».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Премьер-министр напомнил, что с 1 июня во многих регионах страны уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

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