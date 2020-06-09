Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Антикризисный план Грузии, который должен вывести экономику страны из кризиса, составлен с участием иностранных экспертов и согласован с Международным валютным фондом (МВФ). Это заявление сделал во время заседания экономической группы при Межведомственном координационном совете премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«Нами созданы несколько рабочих групп в Лондоне, Нью-Йорке и, разумеется, в Грузии, в которых принимают участие профессоры кембриджского и лондонского университетов и представители офиса «Делойта» (международная сеть по аудиту, прим — ИА REGNUM)», — сказал Гахария.

Он подчеркнул, что Грузия стала первой страной, которая смогла согласовать антикризисную программу в МВФ и договориться о кредите. Премьер-министр также отметил, что речь идет не о посткризисной программе, а о плане восстановления экономики страны, рассчитанном до 2023 года.

Напомним, экономика Грузии оказалась в кризисном состоянии из-за пандемии коронавируса. В стране была остановлена работа туристического сектора, который является важнейшим для экономики. Работу внутреннего туризма в Грузии решено восстановить с 15 июня, а международного — с 1 июля.

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