Сеул, , 12:31 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны.

В период с января по апрель 2020 года в государственную казну поступило 100,7 трлн вон (~$83,8 млрд), что на 8,7 трлн вон (~$7,2 млрд) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от корпоративного налога составил 21,7 трлн вон (~$18,06 млрд), от подоходного налога — 28,8 трлн вон (~$23,9 млрд), налога на добавленную стоимость (НДС) — 29,5 трлн вон (~$24,5 млрд).

Общий объём поступлений в бюджет страны составил 166,3 трлн вон (~$138,9 млрд), расходы — 209,7 трлн вон (~$175,2 млрд). По состоянию на конец апреля госдолг Южной Кореи составил 746,3 трлн вон (~$623,5 млрд).

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