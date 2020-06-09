Париж, , 12:24 — REGNUM Банк Франции прогнозирует снижения ВВП страны примерно на 15% во втором квартале 2020 года, сообщает Le Figaro.

Согласно оценкам, экономика Франции должна упасть примерно на 10% в 2020 году, несмотря на «постепенное» восстановление активности с третьего квартала этого года, ВВП Франции не восстановит докризисный уровень до середины 2022 года. Этот прогноз близок к прогнозу правительства, которое ожидает 11% спад в 2020 году.

«Во втором квартале падение ВВП оценивается в 15%, экономика должна восстановиться на 7% в 2021 году, а затем увеличиться на 4% в 2022 году», — прогнозирует французский центральный банк.

Кроме того, уровень безработицы вырастет до более чем 10% в конце 2020 года и достигнет 11,5% в середине 2021 года, уровня «выше исторических прецедентов».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно национальному институту статистики и экономических исследований INSEE, ВВП Франции должен упасть «примерно на 20%» во втором квартале и более чем на 8% в течение всего 2020 года.

Подробнее в материале: ВВП Франции сократится на 20% во втором квартале 2020 года — INSEE