Москва, , 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.

Так, по словам директора Boxberry International Марата Артуганова, из-за новых таможенных правил, а также несовершенства программного обеспечения на таможне стали значительно дольше обрабатываться отдельные партии.

В свою очередь, глава департамента развития международного бизнеса DPD в РФ Сергей Денисов сообщил, что задержки коснутся 90% всех доставляемых посылок. Однако в СДЭК заявили, что задержки не превышают одного-двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Федеральная таможенная служба планирует завершить масштабный проект по созданию в РФ единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД).

Глава ведомства Владимир Булавин напомнил о принципиальном моменте всего проекта — разделении таможенного оформления и фактического контроля, а также устранении личного контакта между выпускающим инспектором и декларантом. Глава ведомства подчеркнул, что таможенного оформления на постах фактического контроля «остаться не должно».

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