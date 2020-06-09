Новосибирск, , 12:17 — REGNUM С января по апрель 2020 года новосибирские дилеры больше всего продали моделей Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в Новосибирске было куплено 398 машин Kia Rio.

На втором месте разместились модели Hyundai Creta. Их за первые четыре месяца текущего года приобрели 257 новосибирских автолюбителей. Тройку лидеров замыкает модель Hyundai Solaris с результатом 215 проданных авто.

Четвёртое и пятое места в данном списке заняли соответственно Volkswagen Tiguan (123 ед.) и Lada Granta (122 ед.).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры Kia в мае 2020 года реализовали в России 8008 машин — на 59% меньше результата прошлого года.

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