Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Граждане Грузии могут поддержать экономику своего государства, если будут путешествовать и отдыхать внутри страны, а не за границей. Об этом 9 июня сказал грузинский премьер-министр Георгии Гахария, выступая на заседании экономической группы при Межведомственном координационном совете, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«Мы должны позаботиться о нашем грузинском туризме. И я призываю каждого из вас путешествовать по Грузии и отдыхать в Грузии. Это будет самой большой поддержкой в этом году для нашей экономики и нашего туризма», — сказал Гахария.

Он также призвал сограждан быть осторожными, чтобы не заразиться коронавирусом. Премьер-министр назвал это самой важной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 15 июня планируется возобновить работу туристического сектора внутри страны. С 1 июля страна готовится принимать иностранных туристов. Туризм является основным сектором экономики для страны. Пандемия коронавируса привела к экономическому кризису в Грузии.

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