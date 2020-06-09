Умео, Швеция, , 12:16 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по мировой экономики и темпам промышленного производства. Шведский автоконцерн Volvo был вынужден временно приостановить работу своих предприятий в Швеции и частично в Европе. Однако теперь пандемия идет на спад, вследствие чего снимаются ранее введенные ограничения, люди возвращаются на роботу. Это значит, что появляется надежда на рост потребительского спроса. Поэтому промышленные предприятия надеются на рост продаж. В свою очередь, руководство Volvo решило вернуть своих работников на производство при сохранении полной ставки оплаты труда. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По сообщениям журналистов Västerbottens-Kuriren, 12 июня более тысячи сотрудников кабельного завода Volvo Trucks в Умео вернуться на свои рабочие места. В настоящее время это позитивное сообщение, но в четвертом квартале все равно ожидается некоторая неопределенность и беспокойство, так как количество заказов сократилось.

Прежде всего, речь идет о рабочих, которые вернуть на предприятия и смогут рассчитывать на полную занятость. А управляющий менеджмент по-прежнему работает на неполную ставку. Однако постепенно работа предприятий Volvo в Умео все восстанавливается. Сообщается, что после того, как 23 марта все работники в Умео были отправлены по домам, 40% из них уже вернулись на производство.