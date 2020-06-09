Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Темпы продаж на рынке жилья в Швеции значительно снизились, так как в мае было продано значительно меньше домов. Главной причиной считается эффект пандемии коронавирусной инфекции, а именно — жители страны все реже стали предварительно просматривать жилье для покупки, соблюдая режим самоизоляции. Об этом 9 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Трудно сбрасывать со счетов пандемию в качестве основной причины. Открытых просмотров стало меньше, и таким образом рынок стал менее активен», — заявил Пер-Арне Сандегрен, руководитель аналитического отдела статистического сайта шведских риэлторов Mäklarstatistik.

Так, по сравнению с маем прошлого года, количество продаж на рынке жилья в Швеции упало на 15%, и именно округ Стокгольм является главным центром, который тянет всю статистику вниз из-за своих значительных объемом рынка жилья. Сообщается, что цены на дома немного опустились, но этого все равно не достаточно, чтобы компенсировать снижающееся количество сделок на рынке. Больших изменений на рынке купли-продажи в ближайшее время не ожидается

«Если мы посмотрим на кондоминиумы, то в ближайшие месяцы в целом не будет больших движений. В любом случае, это не так драматично», — добавил Сандегрен.