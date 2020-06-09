Уфа, , 12:06 — REGNUM Величина прожиточного минимума в среднем за месяц первого квартала текущего года установлена в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный показатель установлен в размере 9442 рубля. При этом для граждан пенсионного возраста прожиточный минимум определен в размере 7695 рублей, для несовершеннолетних — 9519 рублей, а для трудоспособных граждан — 10 025 рублей.

Отмечается, что прожиточный минимум в регионе определяется каждый квартал с учетом потребительской корзины в субъекте РФ. Он необходим для оценки уровня жизни граждан при реализации и разработки программ социальной поддержки населения.

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