Сеул, , 11:58 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём продаж 100 крупных компаний Южной Кореи за рубежом увеличились на 12,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

Однако по сравнению с четвертым кварталом 2019 года показатель, напротив, сократился на 10,4%. Известно, что основной причиной спада показателя стала пандемия коронавируса.

Продажи южнокорейских компаний за рубежом сократились практически во всех секторах, за исключением сферы страхования и финансов. В частности, продажи автомобилей и электроники сократились на 14,3% и 9% соответственно.

Отмечается, что объём продаж 20 крупнейших компаний страны в странах Азии сократились на 11%, в Европе — на 13%, в США — на 5,4%.

Эксперты предполагают, что во втором квартале года показатель может сократиться еще больше, поскольку экспорт товаров из Южной Кореи за рубеж в апреле и мае сократился более чем на 20%.