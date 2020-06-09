Ташкент, , 11:51 — REGNUM Возможности по заключению соглашения о свободной торговле изучат представители Узбекистана и Сингапура, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли.

8 июня состоялась видеоконференция с участием министра финансов Сингапура Хэнк Сви Китом и министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в информационной сфере, образовании, здравоохранении, фармацевтики и транспорте. Собеседники также обсудили возможность создания совместного делового совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале делегация Сингапура во главе с министром торговли и промышленности Кун Ко По посетила Узбекистан. Стороны обсудили различные проекты на территории республики.

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