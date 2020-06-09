Чита, , 11:50 — REGNUM Проблему с ежегодными массовыми лесными пожарами в Забайкалье будут решать кардинально. Как сообщает сегодня, 9 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей.

«Работы по созданию пожарных частей позволят нам обеспечить 42% непокрытых территорий. Продумали быстрое решение — модульные установки, из которых собирается пожарное депо. За два года решить этот вопрос по силам. На работы требуется 3,8 миллиарда рублей», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

В ближайшие дни вице-премьеру краевого правительства Андрею Гурулеву предстоит побывать в Сретенском, Нерчинском, Тунгокоченском, Могочинском, Чернышевском районах, чтобы, в том числе, произвести осмотр мест строительства пожарных частей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце маяЗабайкальскому краю удалось договориться о развёртывании дополнительных пожарных частей на территории региона. Об этом стало известно по итогам проведённого президентом России Владимиром Путиным совещания о ситуации с паводками и пожарами в РФ.

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