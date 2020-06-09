Киев, , 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 июня, совет директоров МВФ должен рассмотреть и одобрить новую программу сотрудничества с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предварительным заявлениям, программа будет объемом 5 млрд долларов, и рассчитана на следующие 18 месяцев.

Ожидается, что первый транш по новой программе в объеме примерно 1,9 млрд долларов будет перечислен в Киев сразу же после одобрения программы. Предполагается, что средства будут направлены в государственный бюджет Украины для покрытия дефицита, увеличившегося в условиях карантина и падения экономики. Следующий транш ожидается до конца нынешнего года.

Напомним — чтобы получить эти кредитные средства, Киев выполнил множество требований МВФ, ключевыми из которых являются принятие закона о продаже земли и т.н. «антиколомойского» закона, который запрещает возвращение «Приватбанка» в собственность структур Игоря Коломойского.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что требования МВФ — это те вещи, которые страна должна делать хоть с Фондом, хоть без Фонда, поскольку «это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране».