Тбилиси, , 11:44 — REGNUM В ряде стран, с которыми Грузия вела переговоры об установлении туристических коридоров, попросили их отложить на время, пока там не улучшится эпидемиологическая обстановка. Об этом 9 июня сказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария на совещании координационного совета, сообщает «Общественное телевидение».

«В некоторых странах, с которыми мы почти завершили переговоры, эпидемиологическая ситуация внезапно ухудшилась, поэтому наши коллеги сказали нам подождать некоторое время», — сказал журналистам Гахария.

Он добавил, что идут разговоры о второй волне заражений коронавирусом, поэтому шаги на пути по восстановлению экономики должны быть осторожными.

Напомним, в Грузии планируют открыть границы для иностранных туристов с 1 июля. Для этого ведутся переговоры с рядом стран, чтобы въезд туристов проходил под контролем. Для них в Грузии планируется оборудовать «зеленые зоны», где гости страны будут находиться во время отдыха.

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