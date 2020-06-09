Ташкент, , 11:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об ослаблении контроля за самозанятыми гражданами, сообщает агентство «УзА».

В частности, самозанятым разрешается оказывать услуги иностранным гражданам. Новый порядок начнет действовать с 1 июля 2020 года. Министерство юстиции также опубликовало перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые.

В список вошли репетиторство на дому, услуги по присмотру за детьми, услуги по присмотру и уходу за престарелыми, услуги по ведению домашнего хозяйства, ремонт и сборка мебели, а также ряд других сфер деятельности.

Напомним, в апреле 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал узаконить работу самозанятых и поддержать молодежь.