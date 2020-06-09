Сеул, , 11:33 — REGNUM В мае 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, в мае текущего года индекс потребительских цен на фрукты сократился на 4,9%, до 111,43 пунктов.

Известно, что показатель продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд. В августе прошлого года индекс сократился на 15,2%, в сентябре — на 15,1%, в октябре — на 17,2%, в ноябре — на 14,2%, в декабре — на 12,5%, в январе текущего года — на 7,6%, в феврале — на 11%, в марте — на 9,2%, в апреле — на 6,3%.

Отмечается, что стоимость персиков упала на 23,3%, груш — на 18%, мандарин — на 11,6%, яблок — на 9,1%, арбузы — на 7,2%, дыню — на 5,4%, киви — на 0,6%. Однако цены на каштаны выросли на 10%, бананы — на 7,7%, чернику — 7,5%, апельсины — на 7,4%, виноград — на 5,7%, клубнику — на 2,3%.

Кроме того, в стране также зафиксировали рост цен на мясную, рыбную и молочную продукцию.

Общий индекс потребительских цен сократился на 0,3%, до 104,71 пункта. Показатель начал вновь сокращаться спустя восемь месяцев роста.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.