Москва, , 11:32 — REGNUM В мае 2020 года самой популярной китайской автомобильной маркой в России стал бренд Haval. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За отчётный месяц российские автолюбители приобрели 747 машин марки Haval, что на 5% выше результата продаж прошлого года.

На втором месте разместились китайская марка Geely с результатом 480 проданных авто, что на 35% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров среди «китайцев» замыкает Chery. В мае текущего года дилерам бренда удалось продать 303 авто, что на 34% ниже продаж мая прошлого года.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились машины компаний Changan (231 ед.; +124%) и FAW (70 ед.; +19%).

Напомним, с января по апрель текущего года в России было продано 11 759 китайских автомобилей — на 51% больше, чем годом ранее.

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