Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Ректоры крупнейших вузов Ростовской области и юга России отчитались о доходах за 2019 год, передаёт ИА REGNUM.

Так, годовая прибыль ректора Южного федерального университета Инны Шевченко в 2019 году составила 3,8 млн рублей (для сравнения: в 2018 году годовой доход составил 4,3 млн рублей). Согласно декларации, в собственности руководителя крупнейшего вуза на юге России находится ½ жилого дома площадью 44,7 кв. метров, в пользовании — дом площадью 78 кв. метров, два земельных участка площадью 445 и 508 кв. метров и квартира 75,7 кв. метров.

Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи в 2019 году заработал 4,2 млн рублей (в 2018 году — 3,1 млн рублей). В его собственности находятся участок земли площадью почти 2,2 кв. метров и две квартиры 84,1 и 31,9 кв. метров. В пользовании также находится жилой дом 613,3 кв. метров и земельный участок 514 кв. метров.

Ректор Ростовского государственного экономического университета Елена Макаренко за указанный период заработала 4,8 млн рублей. Она владеет тремя квартирами площадью 97,3; 60,8 и 54,3 кв. метров.