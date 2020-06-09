Лондон, , 11:15 — REGNUM Руководство британской автомобильной компании Aston Martin планирует сократить порядка 500 человек, что составляет около 20% сотрудников. Об этом сообщается на сайте «Автоэлита».

Сокращение сотрудников автокомпания проводит в рамках программы по оптимизации расходов. Автопроизводитель также намерен уменьшить расходы по непроизводственным направлениям, операционным расходам и капзатратам. Таким образом, Aston Martin планирует сэкономить порядка 38 млн фунтов стерлингов.

«Объявленные сегодня меры позволят правильно выстроить организационную структуру и привести базу расходов в соответствие с сокращенным уровнем производства спортивных автомобилей, а также восстановить рентабельность», — заявили в компании.

Стоит отметить, что на данный в Aston Martin работает около 2,5 тыс. человек.

Напомним в январе-марте в британской автокомпании был зафиксирован убыток по налогообложения в размере 118,9 млн фунтов стерлингов.

Напомним также, что в конце мая 2020 года из компании Aston Martin с поста президента и главного исполнительного директора ушёл Энди Палмер. Его место займет гендиректор Mercedes-AMG Тобиас Мёрс.

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