Москва, , 10:52 — REGNUM Какой будет мировая экономика после окончания эпидемии коронавируса? Есть мнения, что глобальная экономика так и не сможет полностью выздороветь, будут затронуты сами по себе фундаментальные основы рыночной экономики, в том числе — возможно даже возвращение к бартерному обмену, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Часто такие мнения появляются в связи, например, с наблюдавшимися недавно отрицательными ценами на нефть. На самом деле возврат к бартеру нереален, так как для этого нужен полный коллапс системы денежного обращения.

Практика ряда развивающихся стран с нестабильной экономикой показала, что даже при полном обесценении национальных валют в силу тяжелого экономического кризиса и/или колоссальной гиперинфляции на смену изжившей себя валюте приходит другая.

Так было, например, в Эквадоре, когда с 2000 года национальной валютой этой страны стал доллар США, поскольку существовавшая ранее национальная валюта полностью обесценилась. А в Венесуэле ещё несколько лет назад в дополнение к резко обесценившемуся боливару появилась выпущенная центральным банком этой страны криптовалюта El Petro, обеспеченная нефтью.

Особенностью мирового экономического кризиса 2020 года стало то, что пандемия коронавируса сильно повлияла на реальный сектор экономики во всём мире, и особенно на отдельные отрасли сферы услуг (туризм, пассажирские авиаперевозки и морские перевозки и т.д.), но почти не затронула финансовый сектор.

И не затронула именно потому, что карантинные ограничения требовали от людей в затронутых эпидемией странах находиться дома (и физически у себя дома, и в смысле временного ограничения на путешествия по стране и за границу), но финансовые услуги, благодаря современным технологиям, могут оказываться дистанционно (мобильные приложения банков и финансовых компаний, безналичная оплата, электронные кошельки и т.д.).

В России, в том числе, сфера финансовых услуг не была признана правительством пострадавшей от коронавируса, и это действительно было так, поскольку финансовые и брокерские компании сразу начали оказывать услуги клиентам дистанционно, валютные и фондовые биржи перешли на дистанционную работу.

Финансовые рынки одними из первых смогли адаптироваться к новым технологическим изменениям, поэтому после пандемии рынки банковских услуг, валют, ценных бумаг будут чувствовать себя хорошо, а также будут раньше других готовы к самым новейшим технологическим изменениям.

Напомним, что именно в этом году Китай провёл эксперимент, запустив в обращение цифровой юань — криптовалюту, выпущенную Народным Банком Китая. Это было сделано для того, чтобы в перспективе уменьшить долю доллара в экспортных расчётах.

В целом технология блокчейна, которая является основной для выпуска и функционирования цифровых валют, уже используется и в финансовой сфере, и в качестве эксперимента начинает внедряться и в реальный сектор.

Таким образом, цифровые финансовые активы, особенно те, которые могут потенциально выпускаться центральными банками, через 5−10 лет очень серьёзно заявят о себе в мировом денежном обращении, вероятно, как валюты, используемые в экспортных контрактах.

Но это произойдёт не скоро, а на сегодняшний день никто не отменял и не сможет отменить ни рубли, ни доллары, ни евро, ни ценные бумаги государства и высоконадёжных компаний, которые могут стать хорошим средством сберечь деньги и накопить на будущее», — высказала своё мнение эксперт.

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