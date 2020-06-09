Берлин, , 10:42 — REGNUM В мае 2020 года после открытия дилерских центров продажи новых авто в Германии составили 168 148 экземпляров — на 49,5% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

По данным KBA, всего с января по май 2020 года реализация новых машин в Германии составила 990 350 экземпляров, что на 35% меньше, чем год назад.

Наиболее популярной маркой на рынке Германии стал Volkswagen. Авто данной марки в мае текущего года приобрели 29 568 немецких автолюбителей, что на 51,5% меньше прошлогоднего результата продаж.

Второе место по количеству проданных новых авто занимают модели Mercedes-Benz с результатом 17 134 экземпляра (-42,5%). Тройку лидеров замыкает Audi. За прошедший месяц дилерам этой марки удалось реализовать 13 915 автомобилей. Это на 61,7% меньше уровня продаж прошлого года.

Четвёртое и пятое места марочного рейтинга занимают Ford (11 156 ед.; — 57,1%) и BMW (10 240 ед.; — 62,1%).

Напомним, по итогам апреля текущего года на авторынке Германии было продано 120 840 новых автомобилей, что на 61% меньше, чем в апреле прошлого года.

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