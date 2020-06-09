Москва, , 10:28 — REGNUM На старте новой торговой недели котировки нефти марки Brent обновили максимумы в районе $43,30, но так и не смогли бросить им вызов в течение дня. Более того, впоследствии цены сползли под отметку $41 и финишировали вблизи дневных минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 9 июня, на утренних торгах фьючерсы умеренно подрастают, пытаясь отвоевать отметку $41. Несмотря на пролонгацию сокращения добычи черного золота странами ОПЕК+ с сохранением объемов сокращения добычи, нефть подешевела в понедельник.

Причиной тому является фиксация прибыли в сочетании с новостями о том, что Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не станут продлевать добровольное сокращение производства на 1,2 млн баррелей в следующем месяце. Вдобавок появились сообщения о том, что в Ливии наметилось возобновление активности на крупных месторождениях.

Более того, на фоне недавнего роста цен сланцевые производители в США могут оживиться и увеличить предложение в ближайшие недели, что подвергает дальнейшее ралли дополнительным рискам.

К слову, в конце дня Американский институт нефти опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Учитывая дальнейшее снятие карантинных ограничений, релиз может отразить снижение запасов нефти и бензина, что могло бы оказать локальную поддержку рынку.

Несмотря на текущие попытки восстановления, которые во многом предпринимаются благодаря продолжающемуся ралли на мировых фондовых площадках, в краткосрочной перспективе бычий потенциал на рынке энергоносителей будет ограниченным.

Это будет происходить пока игроки переваривают планы саудитов. Ключевая поддержка по-прежнему проходит на отметке $40 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent подорожала до $41