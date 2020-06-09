Москва, , 10:26 — REGNUM По итогам мая 2020 года дилеры Renault в России продали 5640 авто, что на 47% меньше по сравнению с маем 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности с января по май текущего года продажи Renault на российском авторынке составили 40 831 автомобиль. Это на 22% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, Renault заняла четвертое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля бренда на авторынке составила 8,5%.

Наибольшие продажи среди моделей Renault в России в мае были у кроссовера Duster — 1470 экземпляров, что на 55% меньше, чем год назад. Второе и третье места по проданным авто французской марки заняли соответственно седан Logan (1396 ед.; — 39%) и хэтчбек Sandero (1256 ед.; — 51%).

Ранее во Франции автокомпании Renault банки одобрили выдачу кредита на сумму в 5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом под поручительство властей страны.

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