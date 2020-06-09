Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Обменный курс тенге в Казахстане укрепился за счет роста мировых цен на нефть и благоприятных внутренних факторов. Об этом 9 июня заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, внутренний валютный рынок стабилизировался благодаря положительному влиянию внешних и внутренних факторов. В частности, рост мировых цен на энергоресурсы благоприятно повлиял на валюты стран — основных торговых партнеров Казахстана.

Досаве отметил, что запланированные продажи валюты из Национального фонда также положительно сказались на укреплении тенге. Кроме того, продолжают действовать требования по продаже части валютной экспортной выручки.

Отметим, по итогам утренних торгов 9 июня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара США составил 398,49 тенге.

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