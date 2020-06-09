Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Проект измененного государственного бюджета Грузии будет рассмотрен депутатами парламента страны 9 июня. Об этом сообщил на заседании финансово-бюджетного комитета его председатель Ираклий Ковзанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В бюджете будут учтены все те программы, которые связаны с коронавирусом, а также со здравоохранением и социальным обеспечением граждан Грузии. Также хочу сказать, что изменены все те макроэкономические параметры, которые мы называли прежде», — сказал Ковзанадзе.

Он сообщил, что предполагаемый рост бюджета снижен с 4,5% до 4%, а дефицит бюджета увеличен с 2,7% до 8,5%. Остальные изменения экономических показателей Ковзанадзе озвучит во время обсуждения в парламенте.

Напомним, опора экономики Грузии на туристическую отрасль привела к проблемам, года туристическая деятельность в мире полностью прекратилась из-за пандемии коронавируса. Грузинскому правительству пришлось договариваться о новых займах с международными кредитными организациями и другими донорами на 3 млрд.

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